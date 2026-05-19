HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin'deki katliamı gerçekleştiren caniyle ilgili yeni detay!

Dün Mersin'de meydana gelen farklı zamanlardaki peş peşe saldırılardan 6 kişi hayatını kaybetti. Cani aracını bırakıp kaçtı. Ekipler her yerde şüpheliyi arıyor. Mersin Valiliği'nden ise katliamı gerçekleştiren katille ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Mersin'deki katliamı gerçekleştiren caniyle ilgili yeni detay!
Ufuk Dağ

Mersin Valiliği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin, "Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Mersin deki katliamı gerçekleştiren caniyle ilgili yeni detay! 1

İLK İHBAR 13.52'DE

Valiliğin açıklamasında, dün saat 13.52'de gelen ihbarla, Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldiği bilgisi alındığı belirtildi.

İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerinin olay yerine sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Mersin deki katliamı gerçekleştiren caniyle ilgili yeni detay! 2

6 ÖLÜ 8 YARALI

"Yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir."

Mersin deki katliamı gerçekleştiren caniyle ilgili yeni detay! 3

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Mersin deki katliamı gerçekleştiren caniyle ilgili yeni detay! 4

Mersin'de Metin Ö. (37) lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi yaralamıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Mersin deki katliamı gerçekleştiren caniyle ilgili yeni detay! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Belediyesi operasyonunda yeni dalga: 5 gözaltıBeşiktaş Belediyesi operasyonunda yeni dalga: 5 gözaltı
Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.