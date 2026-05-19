Savaş yayılıyor! Korkulan oldu... Hamaney yeni cepheler diyerek duyurdu

Dünya İran ve ABD arasındaki müzakerelerden barış haberi beklerken İran'dan yeni cephe çıkışı geldi. Hamaney, 'Yeni cepheler için çalışmalar gerçekleştirildi' diyerek gözdağı verdi.

İran lideri Mücteba Hamaney’in sosyal medya hesabından olası bir savaşa ilişkin mesaj yayımlandı. Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirildi. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacak” ifadelerine yer verildi.

PEZEŞKİYAN: DİYALOG TESLİM OLMAK ANLAMINA GELMEZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise sosyal medya hesabından, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğini ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğini kaydeden Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez. Tüm gücümüzle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacağız” ifadelerini kullandı.

TRUMP 'ERTELEMEYİ' DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın İran'a saldırının durdurulmasını istediğini kaydetti.

'HAZIRLIK TALİMATI'

Bölge ülkelerinin liderlerinin ‘İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı’ bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede bugün yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini belirtti. Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

