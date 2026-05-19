Teknoloji devleri arasında kazanan belli oldu! Elon Musk'a mahkemeden şok karar

Elon Musk’ın OpenAI’ye karşı açtığı dava ABD’de mahkemeden döndü. Jüri, Musk’ın davayı yasal süre sınırını geçtikten sonra açtığına hükmedince dosya esas incelemeye alınmadan kapatıldı.

ABD’nin Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davada Musk; OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin kurucu ortaklarından Greg Brockman, OpenAI Vakfı ve Microsoft’a yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Ancak jüri, başvurunun yasal zaman aşımı süresi geçtikten sonra yapıldığına karar verdi.

MAHKEME DAVAYI İNCELEMEDEN KAPATTI

Davaya bakan Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers da jüri tavsiyesini kabul ederek dosyayı resmen kapattı. Böylece Musk’ın iddialarının doğru olup olmadığına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadan süreç sona erdi.

Musk, OpenAI’nin ilk kurulduğunda kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak tasarlandığını, ancak zaman içinde ticari bir yapıya dönüştürüldüğünü savunuyordu. Dünyanın en zengin iş insanı, şirkete yaptığı 38 milyon dolarlık bağışın “insanlık yararına yapay zeka geliştirme” amacıyla kullanılması gerektiğini öne sürmüştü.

OPENAI’NİN YAPISI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Dava kapsamında Musk, OpenAI’nin yeniden kar amacı gütmeyen yapıya dönmesini talep etmişti. Bu talebin kabul edilmesi halinde şirketin gelecekteki halka arz planlarının ve büyük yatırımcılarla ilişkilerinin zarar görebileceği yorumları yapılıyordu.

OpenAI’nin en büyük yatırımcılarından Microsoft’un şirkete yaklaşık 13 milyar dolar yatırım yaptığı belirtiliyor.

Kararın ardından açıklama yapan OpenAI avukatı William Savitt, davayı “rakibi sabote etmeye yönelik bir girişim” olarak değerlendirdi. Savitt, Musk’ın kendi yapay zeka girişimleri nedeniyle OpenAI’ye karşı hukuki baskı oluşturmaya çalıştığını savundu.