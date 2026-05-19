3 kişinin öldürüldüğü saldırıyı anlatan Türk gözyaşlarına hakim olamadı

Mehmet Hazar Gönüllü

San Diego’daki İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı anlatan bölge sakini Türk gözyaşlarına boğuldu. Olayda 17 ve 18 yaşındaki saldırganların da öldüğü bildirildi.

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. San Diego polisi, yaşları 17 ve 18 olan iki şüpheli saldırganın olay yerinin yakınında bir araçta ölü bulunduğunu açıkladı. Olayın nefret suçu şüphesiyle soruşturulduğu, merkezdeki okulda bulunan çocukların ise güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

SALDIRI ÖĞLE SAATLERİNDE DÜZENLENDİ

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, saldırının yerel saatle 11.40 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre iki saldırgan, San Diego İslam Merkezi dışında ateş açarak biri güvenlik görevlisi olmak üzere 3 erkeği öldürdü. San Diego Polis Departmanı, saldırı sonrası tehdidin kontrol altına alındığını duyurdu.

Yetkililer, iki şüphelinin olay yerinin yakınında bir araçta ölü bulunduğunu, ilk belirlemelere göre saldırganların intihar ettiğini bildirdi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ DAHA BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEMİŞ OLABİLİR"

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin daha büyük bir can kaybını önlemiş olabileceğini belirtti.

Polis Şefi Wahl, güvenlik görevlisinin saldırının daha ağır sonuçlanmasını engellemede kritik rol oynadığını söyledi.

SALDIRGANLAR 17 VE 18 YAŞINDA

Polis, saldırganların 17 ve 18 yaşında olduğunu açıkladı. Şüphelilerin, saldırının ardından merkezin birkaç sokak uzağında bir araçta ölü bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırganların intihar ettiğini aktardı.

ANNESİ SALDIRIDAN ÖNCE POLİSİ ARAMIŞ

Reuters’ın aktardığına göre saldırganlardan birinin annesi, olaydan yaklaşık iki saat önce polisi arayarak oğlunun evden kaçtığını, intihara eğilimli olduğunu, kendisine ait silahları ve aracını da yanında götürdüğünü bildirdi.

Polis ekiplerinin bu ihbar üzerine iki genci aramaya başladığı, silahlı saldırı ihbarının da bu süreçte geldiği belirtildi.

OLAY NEFRET SUÇU ŞÜPHESİYLE SORUŞTURULUYOR

San Diego polisi, saldırı öncesinde İslam Merkezi’ne, okula ya da başka bir ibadethaneye yönelik belirli bir tehdit bildirilmediğini açıkladı.

Buna karşın yetkililer, olayın İslam Merkezi’nde gerçekleşmesi ve şüphelilerle bağlantılı nefret söylemi tespit edilmesi nedeniyle saldırının nefret suçu şüphesiyle soruşturulduğunu bildirdi.

SAN DIEGOLU TÜRK GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bölge sakinlerinden Erbil Atay anlattı, silahlı saldırıyı anlattı. AA muhabirinin sorularını, olay yerinden yaptığı görüşme ile yanıtlayan Atay, saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

San Diego İslam Merkezi’nin cami, kültür merkezi ve özel okuldan oluşan bir yerleşke olduğuna aktaran Atay, görgü tanıklarının, iki silahlı saldırganın binaya birlikte geldiğini, biri güvenlik görevlisi ile konuşurken, diğerinin içeride ateş açmaya başladığını söylediğini aktardı.

Saldırıda güvenlik görevlisinin başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirten Atay, “İmam ile bir görüşmem vardı, bir saat geç kaldım. Çok büyük bir ihtimalle geç kalmasam, olayda ben de olacaktım. Elimizden geleni yapardık. İşte olmadı” ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR TEHDİT YOKTU”

Güvenlik görevlisinin sürekli, tam teçhizatlı ve silahlı şekilde okul kapısında nöbet tuttuğunu söyleyen Atay, görevlinin yıllardır burada çalıştığını belirtti.

Otuz yıldır San Diego'da yaşayan ve bir boya şirketi işleten Atay, okula veya İslam Merkezi’ne yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını vurgulayarak, “On sene önce bir taş atma olayı olmuştu. Güvenlik sürekli vardı. Okul bahçesindeki duvara daha önceden kurşun geçirmez camlar takılmıştı. Ama herhangi bir tehdit yoktu.” dedi.

ÇOCUKLAR KİLİSEYE TAHLİYE EDİLDİ

Merkezin bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlatan Atay, yerleşke içindeki özel okulun da ABD eğitim sistemine kayıtlı ve ulusal çapta çeşitli yarışmalarda dereceye giren bir eğitim kurumu olduğuna işaret etti. Atay, saldırının gerçekleştiği binada sadece ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğünü söyledi.

Saldırı sonrası bölgeye gelen güvenlik güçlerinin okuldaki öğrencileri tahliye ettiğini, öğrencilerin hemen yakındaki San Diego Clairemont Kilisesi'ne alındığını aktaran Atay, velilerin uzun süre çocuklarını teslim almak için kilise önündeki alanda beklediğini kaydetti.

Atay, "Camiden bir imamla içeri girdik ve çocukları gördük. Hepsinin durumu iyi.” dedi.

