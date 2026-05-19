HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Ersoy, 19 mayıs’ta genç sanatçıları bakanlıkta ağırladı: Gençlerin el emeği Türk bayrağı Bakan Ersoy’a takdim edildi

İçerik devam ediyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen buluşmada, Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan cam mozaik Türk bayrağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a takdim edildi. Bakan Ersoy, gençlerle sanat çalışmaları, gelecek hedefleri ve kültürel miras projeleri üzerine sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında genç sanatçıları ağırladı.

Bakan Ersoy, 19 mayıs’ta genç sanatçıları bakanlıkta ağırladı: Gençlerin el emeği Türk bayrağı Bakan Ersoy’a takdim edildi 1

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yaşayan Miras Okulu” faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen “Yaşayan Miras Gençlik Şöleni” çerçevesinde Bakanlığa gelen Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, hazırladıkları cam mozaik Türk bayrağını Bakan Ersoy’a takdim etti.

Bakan Ersoy, 19 mayıs’ta genç sanatçıları bakanlıkta ağırladı: Gençlerin el emeği Türk bayrağı Bakan Ersoy’a takdim edildi 2

Bakan Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Cam Sanatçısı Sertaç Bayraktar rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan eserin yapım sürecine ilişkin bilgi aldı. Cam mozaik tekniğinin uygulanışını dikkatle inceleyen Ersoy, çalışmanın hangi aşamalardan geçtiğini ve öğrencilerin projeye nasıl katkı sunduğunu sordu.

Bakan Ersoy, 19 mayıs’ta genç sanatçıları bakanlıkta ağırladı: Gençlerin el emeği Türk bayrağı Bakan Ersoy’a takdim edildi 3

Gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Ersoy; öğrencilerin okul hayatları, sanata olan ilgileri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilere ilerleyen süreçte yeni projeler üzerinde çalışıp çalışmayacaklarını soran Ersoy, çalışmaların bireysel mi yoksa ekip halinde mi yürütüldüğüne ilişkin de bilgi aldı.

Bakan Ersoy, 19 mayıs’ta genç sanatçıları bakanlıkta ağırladı: Gençlerin el emeği Türk bayrağı Bakan Ersoy’a takdim edildi 4

Samimi atmosferde gerçekleşen ziyarette, geleneksel sanatların genç kuşaklar aracılığıyla yaşatılmasının önemine dikkat çekilirken; kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların gençlerin katkısıyla güçlenerek devam edeceği vurgulandı.
Programa; Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü İbrahim Gökmen, Cam Sanatçısı Sertaç Bayraktar ile öğrenciler Şerifenur Ceyhan, Aylin Coşkun, Hikmet Emin Demirci ve Yasin Yalçın katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti İstanbul’da yeni dönemAK Parti İstanbul’da yeni dönem
Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tartışmasıEser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tartışması

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.