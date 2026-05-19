İran, anlaşma için ABD'ye iletilen teklifi açıkladı!

Orta Doğu'daki ateş tüm dünyayı yakmaya devam ediyor. Petrol, altın ve birçok sektörü etkileyen gelişmeler nedeniyle gelecek bir barış haberi tüm dünyadaki dengeleri değiştirecek. İran, ABD'ye yapılan teklifi açıkladı. İşte İran'ın talepleri...

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifte tüm tek taraflı yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılmasını ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesini talep ettiklerini bildirdi.

ABD'YE NE TEKLİF SUNULDU?

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu.

TEMEL İLK: URANYUM

Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı.

"ABD GÜÇLERİ ÇEKİLMELİ"

İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD’nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktaran Gariababadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki BMGK kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti.

Toplantıda milletvekilleri de müzakere süreciyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken, Garibabadi çeşitli soruları yanıtladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

