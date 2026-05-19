Adana’da 6 gün boyunca kuvvetli yağmur etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Adana’da hafta boyunca yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Kentte en yüksek sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkması beklenirken, yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar sürücülere görüş mesafesinde düşüş, trafikte su birikintisi ve kaygan yollara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

