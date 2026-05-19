İstanbul Boğazı'na gece midye toplamak için daldı: Kayboldu!

İstanbul Boğazı’nda midye toplamak için dalış yapan 39 yaşındaki Cemil Salman’dan saatlerdir haber alınamıyor. Kuruçeşme açıklarında oksijen tüpüyle denize giren Salman’ın su yüzüne çıkmaması üzerine yakınları durumu ekiplere bildirdi. Sahil Güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmaları 10 saattir aralıksız sürüyor.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak amacıyla oksijen tüpüyle İstanbul Boğazı'nda dalış yaptı.

Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman su yüzüne çıkmadı. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi İstanbul Boğazı'nda arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de dron ile aramaya destek veriyor.

"YEĞENİM ÇIKTI; DAYIM KAYIP"

Kayıp akrabasının arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğen, "Gece saat 02.00'da daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul kayıp deniz beşiktaş
