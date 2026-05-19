Yer: Zonguldak! Kaçak maden ocağında oğlu ile çalışan babadan acı haber

Olay, saat 11.00 sıralarında Dilaver Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kaçak maden ocağında baba Erol Türksever ve ismi öğrenilemeyen oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu.

BABASINI OCAKTAN ÇIKARIP YARDIM İSTEDİ

Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever’i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAÇAK OCAK, DAHA ÖNCE KAPATILMIŞ

Zonguldak’ta, Erol Türksever’in göçükte hayatını kaybettiği kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip, bombayla imha edildiği, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından sonradan kaçak olarak yeniden açıldığı belirtildi.

HER YERDE ARANIYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında E.K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

