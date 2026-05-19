Yer: Zonguldak! Kaçak maden ocağında oğlu ile çalışan babadan acı haber

Zonguldak’ta, oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağında göçük altında kalan Erol Türksever (45) hayatını kaybetti. Kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip, bombayla imha edildiği, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından sonradan kaçak olarak yeniden açıldığı belirtildi. E.K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Dilaver Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kaçak maden ocağında baba Erol Türksever ve ismi öğrenilemeyen oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu.

Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever’i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta, Erol Türksever’in göçükte hayatını kaybettiği kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip, bombayla imha edildiği, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından sonradan kaçak olarak yeniden açıldığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında E.K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

