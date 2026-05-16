Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir Gençlik Şöleni"nde gençlere seslendi: "En büyük yatırımımızı gençlerimize yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Bir Gençlik Şöleni programında gençlere hitap etti. Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki törende konuşan Erdoğan, "Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Hayalinin kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı burada atıyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOCAELİ'DE "BİR GENÇLİK ŞÖLENİ"NDE

Stadyum'u dolduran gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Sevgi ve muhabbette, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, burada olduğu gibi stadyumdan taşan birlik ve beraberlik tablosu için her birinize teşekkür ediyorum.

Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük heyecan duyuyorum. En büyük yatırımımızı gençlerimize yaptık. Hayallerimiz gençler gerçeğe dönüştürecek. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır"

"TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI BURADA ATIYOR"

Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Hayalinin kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı burada atıyor. Tam bin yıldır ezanı, bayrağı ve vatanı için mübarek kanını akıtan şehirletimizin, bedel ödeyen gazilerimiz, Fatih'ten Yavuz'a Selahattin Eyyübi'den Abdülhamid Han'a bu ışık saçan gençlikle şad oluyor ve yad oluyoruz.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRİYLE GENÇLERE SESLENDİ

Milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı, şuurlu, iman, idrak, fazilet ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum. Merhum Sezai Karakoç bu gençliği yıllarca şu sözlerle besledi;

'O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, meşhur kelimemizle söyleyelim, diriltecek çocuğu. O çocuğu ki, reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Bu çocuk elbet gelecek. İnsanlık, beklenmedik her vakitte olduğu gibi yeni bir atılım yapacaktır. Diriliş gerçekleşecektir. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbekir'in, Erzurum'un, Şam'ın Bağdat'ın, Buhara'nın, Semerkand'ın ve beş safta Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala-Lumpur'un, Bingazi'nin, İslam-Abad'ın, Darüsselam'ın ruhları dirilecektir.'

Allah bana bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamd olsun. Rabbim yolunuzu bahtınızı daima açık etsin.

"GENÇLER GÜÇLÜYSE DEVLET DE MİLLET DE GÜÇLÜDÜR"

Gençler güçlüyse devlet de millet de güçlüdür. Bunun yanı sıra ne zamanki gençlerimiz biribimize düşmüş, ayrı kamplara bölünmüş işte o zaman tarihimizin en karanlık günleri yaşanmıştır. Gençlerimizi kimi zaman Alevi-Sunni, sağcı-solcu, ilerici-gerici diyerek böldüler. Anne babalar akşamları evlatları sağ salim eve dönsün diye dualar etti.

"GİYİM TARZININ LİYAKATIN ÖNÜNE GEÇTİĞİ GÜNLER ARTIK GERİDE KALDI"

Sadece yaşam tarzından, kılık kıyafetinden dolayı insanların işlerinin elinden alındığı istifaya zorlandığı günler yaşadık. AK Parti olarak Türkiye'nin hakettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girmek için belirli bir giyim tarzı ya da yaşam görüşüne sahip olmanın liyakatın önüne geçtiği günler artık geride kaldı.

Bugünün ve yarının dünyasında gemçlerin hak ettiği yeri alabilmesi için yanınızda olacağız."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN" KOREOGRAFİSİ

Kocaeli'de düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"nde gerçekleştirilen dron gösterisi büyük beğeni topladı. AK Parti'nin 2001'den bu yana icraatlarının anlatıldığı görsel şölende, gökyüzüne yansıtılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi ile "İyi ki varsın Erdoğan" yazısı gençlerden yoğun alkış aldı.