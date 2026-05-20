Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Seyir halinde olan tır, kavşakta bulunan yön tabelası direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yön tabela direği eğilirken, şans eseri o esnada yolda başka bir aracın olmaması muhtemel bir zincirleme kazanın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında yaralanan sürücü tırdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

