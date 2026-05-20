Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteciler arasındaki 'veda' diyaloğu dikkat çekti

Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir." ifadelerini kullandı. Bu sözler toplantının ardından bir gazeteci tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulunca dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında partililere hitap etti. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü kısa sürede gündem oldu.

"BİR TAYYİP ERDOĞAN GİDER, BİN TAYYİP ERDOĞAN GELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bir hayalin peşinde koştuk. Tarihe, ecdada, ümmete, milletimize bir borcumuz var. O borcu ödemek için hiç tereddüt etmeyiz, canımızı da veririz. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız, misyonumuz, arzumuz, gayemiz, amacımız budur." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Bu konuşmadan sonra toplantının ardından bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının veda gibi olduğunu belirtti. Erdoğan soruya, 'Veda ney?' karşılığını verdi. Başka bir gazeteciye dönen Erdoğan, "Benim konuşmam bir veda gibiydi diyor" ifadelerini kullanınca gazeteci Erdoğan, "Veda değil bir başlangıç gibiydi" yanıtını verdi. Bu konuşmanın ardından yaşanan gülüşmeler dikkat çekti.

"EŞİM BAKALIM NE DER"

Başka bir gazeteci de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayramda İstanbul'da olup olmadığını sordu. Erdoğan bu soruya ise, "Daha belli değil. Eşim bakalım ne der?" yanıtını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan gazeteci
