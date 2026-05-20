"İçimizdeki İrlandalı" çıkışı siyaseti gerdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a ilişkin “statü” değerlendirmesi, siyaset gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” sürecine sert sözlerle tepki gösterdi.

"“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİNİN YOLU İMRALI’DAN GEÇMEZ"

Dervişoğlu, süreç kapsamında kullanılan dile ve Öcalan’a yönelik tartışmalara itiraz ederek, “PKK bir terör örgütüdür ve Abdullah Öcalan, 25 yıldır terörü İmralı’dan yöneten elebaşıdır” dedi.

“Umut hakkı” tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, “Öcalan’ın son suçu, son şehidimizin katlidir” ifadelerini kullandı. Terör örgütünün kendisini feshetmesinin mümkün olmadığını savunan Dervişoğlu, bu yapının ancak Türk askeri ve polisinin mücadelesiyle tasfiye edilebileceğini söyledi.

İYİ Parti lideri, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yolunun İmralı’dan değil; Türk milletinin iradesinden, hukuk devletinden, adaletten ve demokrasiden geçeceğini belirtti.

DERVİŞOĞLU’NDAN BAHÇELİ'YE: "İÇİMİZDEKİ İRLANDALI"

Konuşmasında Devlet Bahçeli’yi de hedef alan Dervişoğlu, Kuzey İrlanda ve IRA örnekleri üzerinden yürütülen tartışmalara değindi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin tarihsel ve siyasal koşullarının Kuzey İrlanda’dan farklı olduğunu belirterek, “Türkiye, bir sömürge imparatorluğunun ardılı değildir. Anadolu, bir ada değildir, Kürtler İrlandalı değildir ama bir şey artık tescillidir ki sen içimizdeki İrlandalısın” dedi.

Bahçeli’nin İmralı için “statü” tartışması açtığını savunan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulundu. Dervişoğlu, “İmralı’ya statü arayan akıl ile yeni anayasa arayan akıl aynı mıdır?” diye sordu.

Dervişoğlu, Bahçeli’nin sözleriyle iktidarın “geçiş süreci”, “müstakil kanun”, “komisyon raporu”, “demokrasi ve hukuk reformu” ve “yeni anayasa” başlıklarının birbirinden bağımsız olup olmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

MHP’DEN SERT YANIT

Dervişoğlu’nun açıklamalarına MHP’den yanıt gecikmedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Dervişoğlu’nun Bahçeli’ye yönelik sözlerinin “hamasetten, kelime oyunundan ve çarpıtmadan öteye gitmediğini” belirtti.

Büyükataman, İYİ Parti’nin söylemlerinin toplumda karşılığı kalmadığını savunarak, “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri dönüş olmayacağını ifade etti.

Süreçte herhangi bir pazarlık yapılmadığını ve milli hassasiyetlerden taviz verilmediğini belirten Büyükataman, “Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalizme ve onun aparatı olan terör şebekelerine karşı Türk’ün iradesini çelikleştiren bir hedeftir” dedi.

Büyükataman, Dervişoğlu ve İYİ Parti’yi “Terörsüz Türkiye” hedefini hamaset ve iftirayla karalamaya çalışmakla suçladı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLİ BİR STRATEJİDİR”

Açıklamasında İYİ Parti’nin geçmiş seçimlerde HDP ile aynı ittifak içinde yer aldığını da hatırlatan Büyükataman, Dervişoğlu’nun Bahçeli’ye yönelik sözlerini “samimiyetsizliğin daniskası” olarak nitelendirdi.

Büyükataman, “Dervişoğlu öncelikle terörün bitecek olmasından niçin bu kadar rahatsız olduğunu açıklamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

MHP’li Büyükataman, “Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır” diyerek açıklamasını tamamladı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Mayıs’ta partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan’ın “statü meselesinin” konuşulmasının önemli olduğunu söylemişti.

Bahçeli, sürecin sağlıklı işleyebilmesi için bu konunun yok sayılmaması gerektiğini belirterek, “Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır” demişti.

Bahçeli, bu kapsamda ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adının farklı şekillerde belirlenebileceğini söylemiş ve “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” önerisini gündeme getirmişti.

MHP lideri, söz konusu mekanizmanın toplumsal onarım, siyasal normalleşme, demokratik katılım, kardeşlik hukuku, kamu düzeni, milli güvenlik ve huzurlu gelecek başlıklarını birlikte gözetmesi gerektiğini ifade etmişti.