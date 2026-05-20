18 yaşındaki Beyzanur çocuk parkında kendini asmış!

Malatya'da bir çocuk parkında dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, parkta korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kameriyede bir kişinin asılı olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine acil polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, henüz 18 yaşında olan Beyzanur N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya’daki olay, Seyran Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Parkta bulunan vatandaşlar, kameriyede bir kişinin asılı olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından Beyzanur N.’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Genç kızın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İntihar Malatya çocuk parkı
