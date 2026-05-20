18 yaşındaki Beyzanur çocuk parkında kendini asmış!

Malatya’daki olay, Seyran Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Parkta bulunan vatandaşlar, kameriyede bir kişinin asılı olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından Beyzanur N.’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Genç kızın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır