HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ataşehir'de korkunç olay: İETT otobüs şoförü aracında ölü bulundu

Ataşehir'de peronda park halinde bulunan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir (57), aracında ölü bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirirken, Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ataşehir'de korkunç olay: İETT otobüs şoförü aracında ölü bulundu

Olay, İnönü Mahallesi'nde bulunan İETT peronunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 3258 plakalı 16F Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir'e ulaşamayan eşi ile otobüsünün sahibi, peronda bulunan diğer şoförlere haber verdi.

Park halindeki otobüsü kontrol eden şoförler, Demir'i aracın içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir de korkunç olay: İETT otobüs şoförü aracında ölü bulundu 1

Polis ekiplerinin gözetiminde otobüse giren sağlık ekipleri, İsmail Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Demir'in eşine haber verdi.

Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Demir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ataşehir de korkunç olay: İETT otobüs şoförü aracında ölü bulundu 2

'MESAİ ARKADAŞIMIZDI'

İETT otobüsü şoförü Abuzer Kaya, "Arkadaşımız, sabah işe çıktıktan sonra buraya gelmiş. Burada da galiba kalp krizi geçirmiş. Arkadaşları ve mal sahibi ulaşamayınca beni aradılar. 'İsmail kalp krizi geçirmiş' dediler. Zaten kalp hastalığı vardı. Allah rahmet eylesin. Mesai arkadaşımızdı. Bugün ona, yarın bize. Yapacak bir şeyimiz yok" dedi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum Kopenhag iklim bakanları toplantısına katıldıBakan Kurum Kopenhag iklim bakanları toplantısına katıldı
Ankara’da tır ile minibüs çarpıştıAnkara’da tır ile minibüs çarpıştı

Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.