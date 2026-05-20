Osmaniye’de bariyerlere çarpan tır yoldan çıktı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın bariyerleri kırdığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Bahçe ilçesi otoyol gişeleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerleri kırarak yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yoldan çıkan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



