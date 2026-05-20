HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Konya’da bir kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs Karaman'da yakalandı

Konya’nın Çumra ilçesinde 1 kişiyi silahla vurarak öldüren 1 kişiyi de yaralayan şüpheli, JASAT ekiplerinin takibi sonucu Karaman’da yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya’da bir kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs Karaman'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, saat 00.40 sıralarında Çumra ilçesinde bir adresten silah sesleri geldiği ihbarı geldi. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yabancı uyruklu D.M. isimli şahsın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı adreste bulunan yabancı uyruklu S.S. isimli şahsın ise elinden ve karnından yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONYA'DA CİNAYET! KARAMAN'DA YAKALANDI

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.S. olduğunu belirledi. Yapılan sinyal ve baz incelemeleri sonucu Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin titiz takibiyle şüpheli H.S., Karaman’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 adet boş kovan ile 3 adet mermi çekirdeği ele geçirilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca kırsal alanda bulundu. Öte yandan, sürdürülen araştırmalar ve HTS incelemeleri kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi kurtarıldıBodrum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi kurtarıldı
Özel düzenekle ehliyet sınavıra girmeye hazırlanan 2 kişi yakalandıÖzel düzenekle ehliyet sınavıra girmeye hazırlanan 2 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.