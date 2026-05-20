İsrail Genelkurmay Başkanı: "En yüksek alarm durumundayız"

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Zamir'in İsrail ordusunun tümen komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Burada yaptığı konuşmada İran ve bölgedeki vekil güçlerini düzenledikleri saldırılarla zayıflattıklarını ileri süren Zamir, "Şu an ordumuz en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklıdır." ifadesini kullandı.

TRUMP İLE NETANYAHU GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İran'a ilişkin "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründüğü öne sürülmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ile ABD ordularının, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığını iddia etmişti.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası da basına yansımıştı.

