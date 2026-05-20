Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 06 DIL 93 plakalı otomobil ile M.A.Y. yönetimindeki 26 RK 736 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı.

ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

