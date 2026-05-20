HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Erzurum'daki silahlı saldırıların şüphelisi tutuklandı

Erzurum'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum'daki silahlı saldırıların şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, dün saat 21.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2. Siteler Sokak üzerinde bulunan T. A.'ya ait iş yerinin önünde meydana gelen silahlı saldırıda Turan A. yaralandı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYİP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, aynı gece saat 22.00 sıralarında Güllüce Camii önünde Alihan Bülbül'ün ateşli silahla vurulmuş halde yerde yattığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Alihan Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu her iki olayın faili olduğu belirlenen İbrahim A. (40), olaylardan yaklaşık 6 saat sonra saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Mayıs 2026
20 Mayıs 2026

Prof. Dr. Şerif Barış’tan Mynet’e özel ‘Malatya depremi’ açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken "Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir” sözleri, Kılıçdaroğlu’ndan yeni video… İşte günün haber özeti!

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprüden düşen kadın akıntıya kapıldıKöprüden düşen kadın akıntıya kapıldı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıÇorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzurum saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.