Erzurum'daki silahlı saldırıların şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, dün saat 21.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2. Siteler Sokak üzerinde bulunan T. A.'ya ait iş yerinin önünde meydana gelen silahlı saldırıda Turan A. yaralandı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYİP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, aynı gece saat 22.00 sıralarında Güllüce Camii önünde Alihan Bülbül'ün ateşli silahla vurulmuş halde yerde yattığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Alihan Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu her iki olayın faili olduğu belirlenen İbrahim A. (40), olaylardan yaklaşık 6 saat sonra saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır