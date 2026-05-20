Mersin'de korku dolu anlar: Köprüden düşen kadın akıntıya kapıldı

Olay, Cevizlidere köyünde meydana geldi. 50 yaşlarında olduğu öğrenilen Gül Yıldız, köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan kadın kısa süre içinde gözden kayboldu.

AKINTIYA KAPILAN KADINA ULAŞILAMADI

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, çay yatağı ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bölgedeki akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların dikkatli şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Gül Yıldız’a henüz ulaşılamazken, ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır