6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış!

Mersin'de farklı noktalardaki 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan caniyle ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. Caninin silahını çekmeden önce soğukkanlı bir şekilde sorduğu soru pes dedirtti.

Mersin’de 6 kişiyi öldürüp yakalanacağını anlayınca intihar eden şüphelinin yaraladığı 8 kişiden 1'i taburcu oldu. Karnından yaralanan ve tedavisi süren İsmail Yüksek, "Bahçemde arılarım vardı, onlara bakıyordum, (katil) 'bal var mı' diye sordu. Ben de 'daha bu zamanda bal çıkmaz' dedim, silahı sıktı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

(Katil Metin Öztürk)

PEŞ PEŞE KAN DONDURAN CİNAYETLER

Edinilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayda Metin Öztürk (37), yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda Niğdeli tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

6 kişiyi öldüren 8 kişiyi de yaralayan şüpheli jandarma ve insansız hava araçlarıyla yapılan çalışmalarda Karakütük Mahallesi Çokak Mevkiinde belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından kıstırılan şüpheli intihar etti, cenazesi otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Hastanede tedavisi süren yaralılardan biri taburcu oldu. yaralılardan 4'ünün tedavisi Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki servisler tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 3 yaralının ise Toros Devlet, Mersin Şehir ile özel bir hastanede olduğu olduğu bildirildi. Mersin Valisi Atilla Toros'unda ziyaret ettiği yaralıların hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE 'BAL VAR MI?' DEDİ"

Yaralılardan 47 yaşındaki İsmail Yüksek,"Yeni Köy Mahallesi'ndeki bahçemde arılarım vardı, onlara bakıyordum. Adam (katil) geldi soğukkanlı bir şekilde, 'bal var mı' diye sordu. Ben de 'daha bu zamanda bal çıkmaz' dedim, silahı sıktı. İkinciye adama baktığımda silahını tekrar doğrultmuştu, ben hemen yere yattım. Bir daha sıktı, ondan sonra arabasına bindi, geçti gitti" dedi.

İlk yarayı mide boşluğundan aldığını da anlatan Yüksek, bir de kalçadan vurulduğunu ikinci sıkışta mı olduğunu bilemediğini söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

