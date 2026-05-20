Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a 4 ayrı suçtan iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 10 Aralık günü tutuklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık sıfatıyla yer aldı. 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatıp birliktelik yaşadığı ve akabinde soruşturmanın başlatıldığı yer aldı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME!

Yürütülen o soruşturma tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NÜFUZUNDAN FAYDALANMA ÇABASI

Hazırlanan iddianamede yer alan detaylar dikkat çekti. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği belirtildi. Örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği ifade edildi.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ KOKAİN TUZAĞI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

PARTİLERİN ADRESİ ULUS'TAKİ EV

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi.

MAĞDURLARDA PSİKOLOJİK TRAVMA YARATTI

Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı. Şüphelilerin savunmalarında suçlamaları reddettiği belirtilirken, gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve alınan numunelerde uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerin soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi.

ÖRGÜTTEKİ ROLLERİ TEK TEK ANLATILDI

Örgüt üyelerinin rolleri iddianamede tek tek anlatıldı. İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez'in Yetiş-Yakala isimli işletme sahibi olduğu, Ersoy'a en yakın kişilerden birisi olduğu, uyuşturucu ve seks partilerine yer sağladığı iddia edildi. Diğer örgüt üyesi Mustafa Manaz'ın sahibi olduğu lojistik şirkette Ersoy'un yüzde onluk hissesinin bulunduğu, yakın arkadaş oldukları belirtildi. Çoğu eylemin gerçekleştiği Ulus'taki dairenin Manaz ve Ersoy tarafından kiralandıkları, burada partiler düzenlediği iddianamede yer aldı.

UYUŞTURUCU PARTİLERİ, ÇOKLU İLİŞKİLER…

İddianamede, örgüt üyesi Nurullah Mahmut Dündar'ın zaman zaman Ersoy'un programlarına çıkarak ekonomi üzerine yayın yaptığı ve Ersoy ile çok sayıda uyuşturucu partisi düzenlediği ve çoklu ilişkilerde yer aldığı kaydedildi. YouTube içerik üreten örgüt üyesi Taner Çağlı'nın yine uyuşturucu eylemlerine yer sağladığı ve bazı çoklu ilişiklerde yer aldığı iddianamede belirtildi. Yine Mehmet Akif Ersoy'un programına çıkan Ufuk Tetik örgüt üyesi olarak iddianamede yer aldı. Uyuşturucu partilerinde yer alan Tetik'in örgüt lideri Ersoy'a yakın isimlerden olduğu belirtildi.

65 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

11 eylemden sorumlu tutulan Mehmet Akif Ersoy'un "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma sağlama" suçlarından 65 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır