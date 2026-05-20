Bodrum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyon, yokuş çıktığı sırada devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 1670. Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ö. idaresindeki 48 AOE 560 plakalı kamyon, üzerinde yüklü bulunan iş makinesiyle birlikte yokuş çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

BODRUM'DA İŞ MAKİNASI TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ

Yan yatan kamyonun kabin kısmında bulunan 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kamyon kabininde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası sokak araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyon ile üzerindeki iş makinesinin kaldırılması için vinç desteğiyle çalışma başlatıldı. Kazada kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.

20 Mayıs 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

