Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sudan Başbakanı İdris ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile bir araya geldi. Yılmaz, "Sudan’ın birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hem bölgesel istikrar hem de Afrika’nın huzur ve güvenliği açısından son derece önemli görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı'nı Ankara'da ağırladı. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Yılmaz, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SUDAN BAŞBAKANI ANKARA'DA

Yılmaz, görüşme sonrası şunları dedi;

"Ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştiren Sudan Başbakanı Sayın Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan ile ilişkilerimizi siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Sayın Başbakan’ın ülkemize ziyareti bu anlamda büyük bir önem taşıyor.

"SUDAN'IN BİRLİĞİ AFRİKA’NIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Sudan’ın birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hem bölgesel istikrar hem de Afrika’nın huzur ve güvenliği açısından son derece önemli görüyoruz. Bu konudaki güçlü desteğimizi, bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bölgede çatışmaların sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasi temelindeki tüm uluslararası çabaları da desteklemeyi sürdürüyoruz. Türkiye olarak Sudan halkının yanında olmaya, yeniden imar ve kalkınma sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Yarın Ankara’da gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının, ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek ve ortak vizyonumuzu somut adımlarla pekiştirecek önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri için Sayın Başbakan’a teşekkür ediyor, dost ve kardeş Sudan halkına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2026
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

