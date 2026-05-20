Karşı şeride geçti, 10 kişinin bulunduğu minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, Polatlı-Haymana yolundaki su arıtma tesisinin bulunduğu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 63 AKM 294 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

TIR SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI

Tır, Haymana istikametinde seyir halinde olan ve içerisinde 10 asfalt işçisinin bulunduğu A.E. idaresindeki 06 CZY 977 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana ve Polatlı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Haymana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bazı yaralıların ise durumlarının değerlendirilmesi sonrası Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan tır sürücüsünün hafif yaralı olduğu ve olay sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

Prof. Dr. Şerif Barış’tan Mynet’e özel ‘Malatya depremi’ açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken "Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir” sözleri, Kılıçdaroğlu’ndan yeni video… İşte günün haber özeti!

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır