HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Karşı şeride geçti, 10 kişinin bulunduğu minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

Ankara Polatlı-Haymana yolunda kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Öte yandan, kazaya karışan tır sürücüsünün hafif yaralı olduğu ve olay sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

Karşı şeride geçti, 10 kişinin bulunduğu minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, Polatlı-Haymana yolundaki su arıtma tesisinin bulunduğu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 63 AKM 294 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçti, 10 kişinin bulunduğu minibüsle çarpıştı: 11 yaralı 1

TIR SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI

Tır, Haymana istikametinde seyir halinde olan ve içerisinde 10 asfalt işçisinin bulunduğu A.E. idaresindeki 06 CZY 977 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karşı şeride geçti, 10 kişinin bulunduğu minibüsle çarpıştı: 11 yaralı 2

11 KİŞİ YARALANDI TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana ve Polatlı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Haymana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bazı yaralıların ise durumlarının değerlendirilmesi sonrası Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Karşı şeride geçti, 10 kişinin bulunduğu minibüsle çarpıştı: 11 yaralı 3

Öte yandan, kazaya karışan tır sürücüsünün hafif yaralı olduğu ve olay sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

20 Mayıs 2026
20 Mayıs 2026

Prof. Dr. Şerif Barış’tan Mynet’e özel ‘Malatya depremi’ açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken "Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir” sözleri, Kılıçdaroğlu’ndan yeni video… İşte günün haber özeti!

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprüden düşen kadın akıntıya kapıldıKöprüden düşen kadın akıntıya kapıldı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıÇorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Polatlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.