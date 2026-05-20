CENTCOM duyurdu! ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı

İran ile ABD arasındaki görüşmeler Pakistan arabuluculuğunda devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran bayraklı petrol tankerine asker çıkarıldığını açıkladı.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası 13 Nisan’dan bu yana devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran limanına seyreden ve ABD ablukasını ihlal etme girişiminde bulunduğundan şüphelenilen İran bayraklı Celestial Sea'ye asker çıkardı.

ASKERLER GEMİDE ARAMA YAPTI

CENTCOM, askerlerin gemide arama yaptığını ve mürettebata rotasını değiştirmesini emrettikten sonra gemiyi terk ettiğini açıkladı.

CENTCOM ayrıca, "ABD kuvvetleri ablukayı tam olarak uygulamaya devam ediyor ve şu ana kadar kurallara uyulmasını sağlamak için 91 ticari geminin rotasını değiştirdi" dedi.

"İRAN GEMİLERİNE EYLEMLERİ SONLANDIRIN"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda devam ettiğini, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik eylemlerin sonlandırılmasını istediklerini belirtti.

İran’ın 14 maddelik ilk teklif metni çerçevesinde mesaj alışverişinin gerçekleştiğini aktaran Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin İran’ı ziyaret etmesinin amacının da temasları kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinlerin açıklığa kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bekayi, “Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerinin ve deniz korsanlığının durdurulması konuları Tahran'ın odaklandığı meselelerdir.” dedi.

ABD tarafının son bir buçuk yıldaki “olumsuz siciline” rağmen, İran’ın müzakereleri “ciddiyetle ve iyi niyetle” sürdürdüğünü söyleyen Bekayi, ancak ABD'nin performansına dair "güçlü ve makul şüpheleri" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

