Yolcu otobüsü alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü alev alev yandı.

Yangın, Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde sabaha karşı 05.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mersin
