CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı videolu açıklamalara Gazete Pencere'ye verdiği röportajla yanıt verdi.

'BENİM LAFLARIM SARAYDA MERMER OLANA SÖYLENDİ'

CHP lideri Özel, yaklaşık üç hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında mutlak butlan talepli dava tartışmalarına değinerek, "Saray'da mermer olacağına toprak ol bağrında güller yetişsin." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından uzun süren sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu ise yayınladığı videoda, "Kemal Kılıçdaroğlu, bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu tartışmaların ardından Gazete Pencere'ye konuşan Özgür Özel, eleştirilerinin hedefinde Kılıçdaroğlu'nun olmadığını vurguladı.

Kendi ifadelerinin parti içindeki belirli gruplara yönelik olduğunu belirten Özel, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma" dedi.

CHP liderinin açıklamaları şöyle:

"Ben Kemal Bey’le devir teslim yaptığımız andan şu ana kadar ona karşı nezaketimi, saygımı hiç yitirmedim. Yitirmeye de niyetim yok. Zaman zaman eleştirilerde de bulundu. Önceki genel başkanların eleştiri hakkı vardır. Ama onların hukuku bana emanet. Benim onlara eleştirme hakkım yok. Kemal Bey'in hukuku bana emanettir. Ama partinin hukuku da bana emanet.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SÖYLENEN BİR LAF DEĞİL"

Ben yaptığım açıklamada Saray’dan medet umanları kastediyorum. Saray’dan medet umanlara sarayın mermeri olmak yerine toprak ol çiçekler açsın diyorum. Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenen bir laf değil. Grup toplantısında dakikalarca alkışlandı, 81 il başkanı arkasında durdu. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Cumhur İttifakı'na meydan okumuyorum orada. Ben orada Aktoroslar Çetesi’yle Butlan İttifakı'na meydan okuyorum. 19 Mart darbecileriyle parti içinde Kurultay sonucunu hazmedemeyenlerin ittifakına meydan okuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu diye Sayın Genel Başkan'ı da hiç isimlendirmedim. Ama butlan beklentisiyle partide delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin talimatlı yargısından bekleyenler var.

Zaman zaman Silivri’de yatanların suçları varmış da yatıyorlarmış gibi aklanmalarını beklemek gerekiyor diyenleri duyuyorum. Bu yargıda mı aklanacaklar yani? Bu yargıda aklanmalarını beklemek, arkadaşlarımızın üzerine iftira atanlara cesaret verir.

Oysa, iftiracıların helallik istediği bir süreçteyiz biz Silivri’de. Ben önceki Genel Başkan’ın hukukunu zedeleyecek bir şey söylemem. Ama partinin hukukunu kimsenin zedelemesine de izin vermem. Herkesin dikkatli olması lazım.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN DUYMADIM, DUYSAM YAKIŞTIRAMAM"

2023’ten sonra iki Kurultay daha yaptı. Hiç kimse aday olmadı. Halen daha partiyi yönetme iddiasındaki bir grubun Kurultay yerine mahkeme kararıyla gelmek gibi niyeti varsa, öyle bir ihtimal yok. Ben Kemal Bey'in ağzından böyle bir şey duymadım. Duysam yakıştıramam. Bakın duymadım, duysam yakıştıramam.

"KEMAL BEY'İN ALINGANLIK GÖSTERMESİNE ŞAŞIRIRIM"

Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlara söylediklerime alınganlık göstermesine şaşırırım. Aksine hiç o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim yani. Ne butlanı demesini, partide genel başkanın nasıl seçileceği belli demesini beklerim. Net bir duruş olur.

"KILIÇDAROĞLU’NDAN ÜMİT EDERİM"

Ben ‘CHP’nin mevcut yönetime karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ şeklinde olmasını ümit ederim. Orada bir açıklık yok. Orada her iki türden anlaşılmaya müsait bir ifade var. Bu şekilde ifade edilmesini beklerim."

22 MİLLETVEKİLİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından parti içindeki hareketlilik de hız kazandı. Aralarında CHP'nin önde gelen isimlerinin de bulunduğu 22 milletvekili, eski genel başkana destek vererek tarafını belli etti.

Söz konusu 22 milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu kendi sosyal medya hesaplarından yeniden yayınlayarak, 1 Temmuz tarihinde görülecek mutlak butlan davası öncesinde Özgür Özel yönetimine karşı tepkilerini ortaya koydu.