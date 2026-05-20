CHP’de Kılıçdaroğlu hareketliliği: Sayı şimdiden 20!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yönelik “arınma” vurgusu yaptığı açıklama kısa sürede gündem olurken paylaşımı sosyal medya hesaplarından yeniden paylaşan CHP’li milletvekilleri de dikkat çekti.

Parti içinde bir süredir devam eden tartışmaların gölgesinde gelen açıklama sonrası gözler, Kılıçdaroğlu’nun mesajına destek veren isimlere çevrildi. İlk belirlemelere göre Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşan CHP’li milletvekili sayısı 18’e ulaştı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN “ARINMA” MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda CHP’nin tarihsel kimliğine ve siyasi sorumluluğuna vurgu yaptı. Açıklamasında temiz siyaset mesajı veren Kılıçdaroğlu, partisine yönelik sözlerinde “Bu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında kullandığı bu sözler, parti içinde yaşanan son tartışmalarla birlikte değerlendirildi. Eski CHP Genel Başkanının uzun süre sonra bu tonda bir çıkış yapması siyasi kulislerde de geniş yankı buldu.

Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına… pic.twitter.com/LNuLp2AVHU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2026

VİDEOYU PAYLAŞAN VEKİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu’nun videosunun ardından CHP’li bazı milletvekilleri paylaşımı kendi sosyal medya hesaplarından yeniden paylaştı. Bu isimlerin sayısının kısa sürede artması parti içindeki tartışmaları gündeme getirdi.

Şu ana kadar videoyu paylaştığı görülen CHP’li milletvekilleri şöyle:

Gamze Akkuş İlgezdi Deniz Demir Hüseyin Yıldız Mahir Polat Rıfat Nalbantoğlu Semra Dinçer Sevda Erdan Kılıç Barış Bektaş Ali Fazıl Kasap Mustafa Adıgüzel Hasan Öztürkmen Gürsel Erol Ali Öztunç Ali Karaoba Faik Öztrak Kadim Durmaz İnan Akgün Alp İlhan Kesici Rahmi Aşkın Türeli Orhan Sarıbal

“SAYI 50’YE ÇIKABİLİR” İDDİASI

Öte yandan Ankara kulislerinde destek veren milletvekili sayısının daha da artabileceği ileri sürüldü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "CHP içinde tarafların netleşmeye başladığını" söylerken destek veren milletvekili sayısının 50’nin üzerine çıkabileceğini iddia etti.