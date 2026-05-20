HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP’de Kılıçdaroğlu hareketliliği: Sayı şimdiden 20!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye 'arınma' çağrısı CHP'li birçok vekilde karşılık buldu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına 20 vekil hızla destek verirken sayının 50'yi bulabileceği iddia edildi.

CHP’de Kılıçdaroğlu hareketliliği: Sayı şimdiden 20!
Mehmet Hazar Gönüllü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yönelik “arınma” vurgusu yaptığı açıklama kısa sürede gündem olurken paylaşımı sosyal medya hesaplarından yeniden paylaşan CHP’li milletvekilleri de dikkat çekti.

CHP’de Kılıçdaroğlu hareketliliği: Sayı şimdiden 20! 1

Parti içinde bir süredir devam eden tartışmaların gölgesinde gelen açıklama sonrası gözler, Kılıçdaroğlu’nun mesajına destek veren isimlere çevrildi. İlk belirlemelere göre Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşan CHP’li milletvekili sayısı 18’e ulaştı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN “ARINMA” MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda CHP’nin tarihsel kimliğine ve siyasi sorumluluğuna vurgu yaptı. Açıklamasında temiz siyaset mesajı veren Kılıçdaroğlu, partisine yönelik sözlerinde “Bu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan 'arınma' çağrısı Kılıçdaroğlu'ndan 'arınma' çağrısı

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında kullandığı bu sözler, parti içinde yaşanan son tartışmalarla birlikte değerlendirildi. Eski CHP Genel Başkanının uzun süre sonra bu tonda bir çıkış yapması siyasi kulislerde de geniş yankı buldu.

VİDEOYU PAYLAŞAN VEKİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu’nun videosunun ardından CHP’li bazı milletvekilleri paylaşımı kendi sosyal medya hesaplarından yeniden paylaştı. Bu isimlerin sayısının kısa sürede artması parti içindeki tartışmaları gündeme getirdi.

Şu ana kadar videoyu paylaştığı görülen CHP’li milletvekilleri şöyle:

  1. Gamze Akkuş İlgezdi
  2. Deniz Demir
  3. Hüseyin Yıldız
  4. Mahir Polat
  5. Rıfat Nalbantoğlu
  6. Semra Dinçer
  7. Sevda Erdan Kılıç
  8. Barış Bektaş
  9. Ali Fazıl Kasap
  10. Mustafa Adıgüzel
  11. Hasan Öztürkmen
  12. Gürsel Erol
  13. Ali Öztunç
  14. Ali Karaoba
  15. Faik Öztrak
  16. Kadim Durmaz
  17. İnan Akgün Alp
  18. İlhan Kesici
  19. Rahmi Aşkın Türeli
  20. Orhan Sarıbal

“SAYI 50’YE ÇIKABİLİR” İDDİASI

Öte yandan Ankara kulislerinde destek veren milletvekili sayısının daha da artabileceği ileri sürüldü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "CHP içinde tarafların netleşmeye başladığını" söylerken destek veren milletvekili sayısının 50’nin üzerine çıkabileceğini iddia etti.

CHP’de Kılıçdaroğlu hareketliliği: Sayı şimdiden 20! 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siyaseti geren iki kelimelik çıkış Siyaseti geren iki kelimelik çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteciler arasındaki 'veda' diyaloğu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteciler arasındaki 'veda' diyaloğu dikkat çekti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum Kopenhag iklim bakanları toplantısına katıldıBakan Kurum Kopenhag iklim bakanları toplantısına katıldı
İETT otobüs şoförü aracında ölü bulunduİETT otobüs şoförü aracında ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.