Anne ve oğlunu aracın altına alıp sürükledi! Korkunç kaza kameralara yansıdı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın sürücü Fatma K.'nın kullandığı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi aracın çarpmasıyla savruldu. 2 kişiyi altına alan kamyonet, kısa süre sonra durdu.

Çevredeki vatandaşlar, kamyoneti kaldırarak yaralıları aracın altından aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne Vildan Dönmez ve Efe Dönmez, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

