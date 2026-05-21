Yer: Bayburt! Su yükseldi, dere taştı

Bayburt merkeze bağlı Kırkpınar köyünde kuvvetli yağışların ve kar sularının etkisiyle dere taştı. Köyde taşkın meydana gelirken, bazı alanlar su altında kaldı.

Köyde etkili olan kuvvetli yağış, yüksek kesimlerden gelen kar sularıyla birleşince dere yatağında su seviyesi yükseldi. Kısa sürede debisi artan dere, yatağından taşarak köy içine doğru ilerledi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

Taşkın nedeniyle köy içerisindeki bazı yollar ve açık alanlarda su birikintileri oluştu. Suyun yerleşim alanlarına yaklaşması, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Bölgede geçen yıl mayıs ayında da benzer bir taşkın yaşanmıştı. Aynı noktada derenin yeniden taşması, dere yatağının taşkın riskine karşı düzenlenmesi yönündeki talepleri artırdı. Köyde yaşanan taşkını cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, yetkililere çağrıda bulunarak, "Ne çalışma var, ne denetim. Dere çalışması yapılmıyor, çalışma adına hiçbir şey yok. Köyümüzü tekrar su bastı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

