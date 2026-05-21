Hatay'a dehşeti yaşattılar! Esnafa haraç, kadınlara zorla fuhuş: Çok sayıda tutuklama var

Hatay'da bir örgüt, sözde koruma adı altında esnafı haraca bağladı. Haftada 7 bin TL ile 15 bin TL arasında para alan şahıslar bununla da yetinmedi ve kadınlara zorla fuhuş yaptırdı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 28'i tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte asayişi ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

ESNAFI HARACA BAĞLAYIP, KADINLARA FUHUŞ YAPTIRDILAR

Yapılan çalışmalarda esnaf ve mekan işletmecilerini haraca bağladıkları, sözde koruma adı altında para tahsil ettikleri, masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları, fuhuş yapan kadınlardan zorla para aldıkları, vermek istemeyenleri tehdit ettikleri tespit edilen örgüte yönelik çalışma başlatıldı.

23 FARKLI OLAYA KARIŞTILAR

Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin kasten yaralama, birden fazla kişiyle geceleyin yağma, fuhuş, 6136 SKM, tehdit, tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçları olmak üzere 23 farklı olaya karıştıkları tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 36 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince 14 Mayıs günü sabah saat 06.00'da 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt liderleri de dahil 36 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şahsın cezaevinde olduğu tespit edildi, 5 şahsın ise ifadelerine başvuruldu.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 18 pompalı tüfek, 18 av tüfeği namlusu, 17 adet şarjör, 766 adet fişek, 462 adet kartuş, 250 gram skunk, 3 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, dürbün, 51 senet, 21 boş imzalı senet, muşta, bıçak, 3 bin 200 dolar, bin 100 riyal, 4 bin 120 euro ve 31 bin 300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şahıstan 6‘sı ifade işlemleri sonrası serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 5 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. 25 şahıs ve cezaevinde başka suçlardan tutuklu 3 şahıs olmak üzere toplam 28 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

