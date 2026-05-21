Düzce’de araç sayısı 164 bini geçti

Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan 2026 sonu itibarıyla 164 bin 556 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce’de araç türlerine bakıldığında ise 75 bin 358 otomobil, 3 bin 32 minibüs, bin 579 otobüs, 21 bin 306 kamyonet, 5 bin 884 kamyon, 41 bin 971 motosiklet, 14 bin 791 traktör, 635 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Doğu Marmara Bölgesinde ise; Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 651 bin 800, Sakarya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 441 bin 411, Bolu’da 159 bin 242 ve Yalova ilinde ise 102 bin 67 oldu. Ülkemizde Nisan ayında 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

