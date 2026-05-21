Özgür Özel'den CHP'ye 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk paylaşımını yaptı. Özel, eski bir konuşmasından video paylaşarak, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, MYK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verildi.

ÖZEL'DEN İLK PAYLAŞIM

Özgür Özel, görevden uzaklaştırma kararı sonrası X sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Özel, eski bir konuşmasının videosunu paylaşarak "En size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!" ifadelerini kullandı.

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

