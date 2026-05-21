Mahir Polat Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden konuştu: "Hepimize hayırlı olsun"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP'yle ilgili mutlak butlan kararının ardından partinin başına geçmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde kameralar karşısına geçerek, "İktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. CHP siyaset üretecek. Bölgemizdeki sorunlara eğilen parti haline dönecektir. Hepimize hayırlı olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na vatandaşımız güvenmelidir" dedi.

Mustafa Fidan

Mahkemenin CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin iptal kararının ardından hareketlenen CHP'de bir açıklama da CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan geldi.

MAHİR POLAT KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE KONUŞTU

Mutlak butlan kararının öngördüğü şekilde CHP'nin başına geçmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evini önünde kameralar karşısına geçen Polat, sürece ilişkin açıklamalar yaptı.

"KILIÇDAROĞLU CHP'DEKİ SİYASİLERİ YETİŞTİREN KİŞİDİR"

"Sayın Kılıçdaroğlu hepimizin üzerinde emeği olan, bugün CHP'nin her kademesinde görev yapan siyasi yetiştiren kişidir" diyen İzmir Milletvekili Polat, şunları söyledi;

"Bu kararı tüm partililerin suhuletle sakinlikle karşımalasını temenni ediyorum. Sonuç itibariyle yargının karaıryla birlikte göreve dönen sayın Kılıçdaroğlu hepimizin üzerinde emeği olan, bugün CHP'nin her kademesinde görev yapan siyasileri yetiştiren kişidir. Genel başkanımızdır.

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya paylaşımında dediği gibi, hep beraber kucaklaşarak partide küskünlük olmadan iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Herkesin tüm Türkiye'deki insanların bilmesi gereken bir şey var, CHP siyaset üretecek. Türkiye'nin ve bölgemizin sorunlarına eğilen ve çözüm üreten bir parti haline gelecektir.

"PARTİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Sonuç itibariyle partimiz için hayırlı olsun. Hep beraber bu sürecin içerisinden güçlenerek çıkacağımızı dile getiriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na partililerimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesi gerektiğini ve bu durumdan çıkabilecek bir lider olduğunu bilinmesi gerektiğine inanıyorum.

"KILIÇDAROĞLU BİLGİLENDİRME YAPACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu bugün değil ama en uygun gördüğü zamanda sizleri bilgilendirecektir.

Kemal Kılıçdaroğlu Mahir Polat CHP
