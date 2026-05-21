Son dakika | CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı

Son dakika haberi: CHP'de bugün 'mutlak butlan' hareketliliği yaşanıyor. İstinafa taşınan kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı verildi.
Gündeme damga vuran kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tedbiren tekrar görevlendirildi.
Mahkeme kararının ardından Özgür Özel yönetimi, tüm vekilleri CHP Genel Merkezine acil olarak çağırdı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.
Kararın ardından CHP Ankara İl Başkanlığı "Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" paylaşımı yaparak partilileri Genel Merkeze çağırdı.