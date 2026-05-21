Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması: "Temyiz yolu açık"

Recep Demircan

Adalet Bakanı Akın Gürlek mutlak butlan kararı ile ilgili olarak "Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Bu kararın temyiz yolu açıktır. İtirazlar hukuk çerçevesi içinde yapılmalıdır." dedi.

"BU SÜREÇ CHP'LİLERİN BAŞVURULARIYLA BAŞLADI"

Gürlek açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. 4-5 kasım Kurultayının sakatlığa uğradığı görülmüştür. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat CHP'lilerin başvurularıyla başlamış ve CHP'li delegelerin ifadeleriyle şekillenmiştir. Bu kararın temyiz yolu açıktır. İtirazlar hukuk çerçevesi içinde yapılmalıdır."

