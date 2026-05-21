Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması: "Temyiz yolu açık"

Mutlak Butlan kararı sonrasında Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. "Kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır" diyen Bakan Gürlek, "Bu kararın temyiz yolu açıktır" dedi.

"BU SÜREÇ CHP'LİLERİN BAŞVURULARIYLA BAŞLADI"

Gürlek açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. 4-5 kasım Kurultayının sakatlığa uğradığı görülmüştür. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat CHP'lilerin başvurularıyla başlamış ve CHP'li delegelerin ifadeleriyle şekillenmiştir. Bu kararın temyiz yolu açıktır. İtirazlar hukuk çerçevesi içinde yapılmalıdır."