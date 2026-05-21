CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi de iptal edildi

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı’nda “şaibe” iddialarıyla açılan dava süreci siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken, mahkemeden dikkat çeken bir karar daha çıktı. Kurultay süreciyle bağlantılı olarak tartışmalara konu olan 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin de iptal edildiği öğrenildi.

Kurultaya ilişkin açılan dava istinaf aşamasında devam ederken, özellikle “mutlak butlan” kararı çıkabileceği ve bu durumda CHP’nin mevcut yönetiminin görevden düşebileceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Öte yandan CHP’de bugün “mutlak butlan” tartışmaları nedeniyle yeni bir kriz yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in konuya ilişkin açıklamaları parti içinde rahatsızlık yaratırken, Öztürkmen’in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği açıklandı.

Bu gelişmenin hemen ardından CHP hakkındaki mutlak butlan davasında karar çıktığı bildirildi. Mahkemenin, davada “mutlak butlan” hükmü verdiği ifade edilirken, kararın siyasi etkilerinin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.

CHP yönetiminden ve taraflardan konuya ilişkin resmi açıklamaların gelmesi beklenirken, alınan kararların parti içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

