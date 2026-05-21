CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi de iptal edildi

Kurultaya ilişkin açılan dava istinaf aşamasında devam ederken, özellikle “mutlak butlan” kararı çıkabileceği ve bu durumda CHP’nin mevcut yönetiminin görevden düşebileceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Öte yandan CHP’de bugün “mutlak butlan” tartışmaları nedeniyle yeni bir kriz yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in konuya ilişkin açıklamaları parti içinde rahatsızlık yaratırken, Öztürkmen’in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği açıklandı.

Bu gelişmenin hemen ardından CHP hakkındaki mutlak butlan davasında karar çıktığı bildirildi. Mahkemenin, davada “mutlak butlan” hükmü verdiği ifade edilirken, kararın siyasi etkilerinin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.

CHP yönetiminden ve taraflardan konuya ilişkin resmi açıklamaların gelmesi beklenirken, alınan kararların parti içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.