HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi 1

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi 2

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna, Blok3 (Hakan Aydın) gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi.
(MT-ÖZ-Y)

21.05.2026 18:51:03 TSI
NNNN

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den CHP'ye 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk paylaşım Özgür Özel'den CHP'ye 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk paylaşım
Turhal’da hayvan pazarı sular altında kaldıTurhal’da hayvan pazarı sular altında kaldı

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.