Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna, Blok3 (Hakan Aydın) gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi.

(MT-ÖZ-Y)

21.05.2026 18:51:03 TSI

NNNN

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır