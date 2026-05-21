HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone 17 Pro, bu hafta sonu spor tarihine geçecek! Peki nasıl?

Apple, dikkat çeken bir duyuru yaptı. Buna göre, bu hafta sonu oynanacak olan bir Major League Soccer (MLS) karşılaşmasıyla iPhone 17 Pro spor tarihine geçecek. Peki nasıl? İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Pro, bu hafta sonu spor tarihine geçecek! Peki nasıl?
Enes Çırtlık

Apple, bu hafta sonu oynanacak olan LA Galaxy ve Houston Dynamo FC arasındaki Major League Soccer (MLS) karşılaşmasının tamamının iPhone 17 Pro ile kaydedileceğini duyurdu.

"SPOR TARİHİNE GEÇECEK"

MacRumors'un haberine göre; şirket, bu gelişmenin, stüdyo kameraları yerine bir iPhone'un büyük bir profesyonel canlı spor etkinliğinin yayınını baştan sona kaydetmek için ilk kez kullanılması anlamına geldiğini ve bu nedenle iPhone 17 Pro'nun bu hafta sonu spor tarihine geçeceğini vurguladı.

Apple yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"iPhone 17 Pro, maç boyunca sahadaki takım ısınmaları, oyuncu tanıtımları, file içi gol açıları ve stadyum atmosferi dahil olmak üzere canlı görüntüler yakalayacak."

iPhone 17 Pro, bu hafta sonu spor tarihine geçecek! Peki nasıl? 1

Apple, geçtiğimiz yıl Boston Red Sox ile Detroit Tigers arasında oynanan bir Major League Baseball (MLB) maçının belirli anlarını kaydetmek için yine iPhone 17 Pro'yu kullanmış, ancak o dönemki yayında harici kameralara da yer verilmişti. Bu hafta sonu oynanacak MLS maçında ise tüm görüntüler yalnızca iPhone 17 Pro ile çekilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'de hangi isimler yönetime geri dönecek?Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'de hangi isimler yönetime geri dönecek?
Emniyetten gece görüşlü İHA destekli operasyonEmniyetten gece görüşlü İHA destekli operasyon

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone 17
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.