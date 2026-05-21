iPhone 17 Pro, bu hafta sonu spor tarihine geçecek! Peki nasıl?

Apple, bu hafta sonu oynanacak olan LA Galaxy ve Houston Dynamo FC arasındaki Major League Soccer (MLS) karşılaşmasının tamamının iPhone 17 Pro ile kaydedileceğini duyurdu.

"SPOR TARİHİNE GEÇECEK"

MacRumors'un haberine göre; şirket, bu gelişmenin, stüdyo kameraları yerine bir iPhone'un büyük bir profesyonel canlı spor etkinliğinin yayınını baştan sona kaydetmek için ilk kez kullanılması anlamına geldiğini ve bu nedenle iPhone 17 Pro'nun bu hafta sonu spor tarihine geçeceğini vurguladı.

Apple yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"iPhone 17 Pro, maç boyunca sahadaki takım ısınmaları, oyuncu tanıtımları, file içi gol açıları ve stadyum atmosferi dahil olmak üzere canlı görüntüler yakalayacak."

Apple, geçtiğimiz yıl Boston Red Sox ile Detroit Tigers arasında oynanan bir Major League Baseball (MLB) maçının belirli anlarını kaydetmek için yine iPhone 17 Pro'yu kullanmış, ancak o dönemki yayında harici kameralara da yer verilmişti. Bu hafta sonu oynanacak MLS maçında ise tüm görüntüler yalnızca iPhone 17 Pro ile çekilecek.