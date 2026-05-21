Elazığ'da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Kültür Mahallesi Şehit Çavuş Hakkı Demir Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düşen 17 yaşındaki Elif Bal, ağır yaralandı.

5. KATTAN DÜŞEN GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 yaşındaki genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır