Özgür Özel'den baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan sonrası baskın seçim iddialarıyla ilgili konuştu. Özel, "Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız." dedi. Özel yedek partiyle ilgili de konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre CHP lideri Özel mutlak butlan ile ilgili olarak şunları iade etti:

"SİYASET ÜRETEMEZ HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen, yıllardır uğraşılan butlan davasının şimdi gündeme gelmesiyle iktidar CHP ile AK Parti’nin yani at başı iki partinin önde olduğu diğer partilerin yüzde 10'un altında oldukları, anketlerde kendisini yenebilecek tek rakibini felç etmeye, paralize etmeye, ortadan kaldırmaya ya da onun başındaki yönetimi değiştirmeye, hiç değilse o partiyi siyaset üretemez ve kendi sorunlarıyla meşgul olur hale getirmeye çalışıyor.

Bu Türkiye'deki otoriterleşmenin vardığı son nokta. Yani illa sandığı getirmemek ya da ‘ben seçimleri kaldırdım’ demek gerekmiyor. Sandıkta yarışacağı rakibini belirlemek, belli rakibini sokmak, kurumsal olarak rakibi olan siyasi partinin yönetimini değiştirmek, bunların hepsi buna dair şeyler."

BASKIN SEÇİM AÇIKLAMASI: "BİZ BU SEÇİMİ KAZANIRIZ"

Özel baskın seçim iddialarıyla ilgili olarak "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz, yapsınlar bekliyoruz." dedi. Açıklamasının devamında Özel şunları ifade etti:

"Bir şey söyleyeyim mi? Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz. En kısa sürede yapsınlar Cumhurbaşkanlığı seçimini. Getirsinler sandığı biz bu ülkede iktidarı değiştiririz. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı seçilir. Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız."

YEDEK PARTİ AÇIKLAMASI

Yedek partiyle ile ilgili Özel "Yedekte bir parti olduğu doğru ama bunu mutlak butlan kararından önce de söylüyordum. Şimdi mutlak butlan kararı çıktı yine söylüyorum, bu parti hazırlığı partiden ayrılmak ve bir başka parti kurmak üzere değil. Olası bir kapatma davası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listelerini veremeyecek hale getirilmesi durumuna karşı bir tedbir. Yani bunu butlan kararından önce de söylüyordum belki inanmıyorlardı. Şimdi karardan sonra da söylüyorum şimdi. Yani butlan kararına karşı bir tedbir değildir bu yaptığımız iş. Bu iş parti kapatma ya da partinin seçimlere sokulmamasına ya da partinin seçimlere doğru listelerle seçimlere sokulmaması yönünde bir hamle yapılırsa ona karşı yapılmış bir hazırlık.” dedi.