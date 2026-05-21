HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özgür Özel'den baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. "Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız." diyen Özel, "Getirsinler sandığı biz bu ülkede iktidarı değiştiririz" dedi.

Özgür Özel'den baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..."
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan sonrası baskın seçim iddialarıyla ilgili konuştu. Özel, "Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız." dedi. Özel yedek partiyle ilgili de konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre CHP lideri Özel mutlak butlan ile ilgili olarak şunları iade etti:

"SİYASET ÜRETEMEZ HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen, yıllardır uğraşılan butlan davasının şimdi gündeme gelmesiyle iktidar CHP ile AK Parti’nin yani at başı iki partinin önde olduğu diğer partilerin yüzde 10'un altında oldukları, anketlerde kendisini yenebilecek tek rakibini felç etmeye, paralize etmeye, ortadan kaldırmaya ya da onun başındaki yönetimi değiştirmeye, hiç değilse o partiyi siyaset üretemez ve kendi sorunlarıyla meşgul olur hale getirmeye çalışıyor.

Bu Türkiye'deki otoriterleşmenin vardığı son nokta. Yani illa sandığı getirmemek ya da ‘ben seçimleri kaldırdım’ demek gerekmiyor. Sandıkta yarışacağı rakibini belirlemek, belli rakibini sokmak, kurumsal olarak rakibi olan siyasi partinin yönetimini değiştirmek, bunların hepsi buna dair şeyler."

Özgür Özel den baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..." 1

BASKIN SEÇİM AÇIKLAMASI: "BİZ BU SEÇİMİ KAZANIRIZ"

Özel baskın seçim iddialarıyla ilgili olarak "Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz, yapsınlar bekliyoruz." dedi. Açıklamasının devamında Özel şunları ifade etti:

"Bir şey söyleyeyim mi? Yapsınlar baskın seçimi, bekliyoruz. En kısa sürede yapsınlar Cumhurbaşkanlığı seçimini. Getirsinler sandığı biz bu ülkede iktidarı değiştiririz. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı seçilir. Getirsinler baskın seçimi yapsınlar, adayımızı gösterir, biz bu seçimi kazanırız."

Özgür Özel den baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..." 2

YEDEK PARTİ AÇIKLAMASI

Yedek partiyle ile ilgili Özel "Yedekte bir parti olduğu doğru ama bunu mutlak butlan kararından önce de söylüyordum. Şimdi mutlak butlan kararı çıktı yine söylüyorum, bu parti hazırlığı partiden ayrılmak ve bir başka parti kurmak üzere değil. Olası bir kapatma davası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listelerini veremeyecek hale getirilmesi durumuna karşı bir tedbir. Yani bunu butlan kararından önce de söylüyordum belki inanmıyorlardı. Şimdi karardan sonra da söylüyorum şimdi. Yani butlan kararına karşı bir tedbir değildir bu yaptığımız iş. Bu iş parti kapatma ya da partinin seçimlere sokulmamasına ya da partinin seçimlere doğru listelerle seçimlere sokulmaması yönünde bir hamle yapılırsa ona karşı yapılmış bir hazırlık.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralıYolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı
Özel sağlık kuruluşlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandıÖzel sağlık kuruluşlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP mutlak butlan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.