HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yakıt yüklü tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Çamyurdu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine seyir halinde olan Turgay Y. idaresindeki 27 AOE 380 plakalı yakıt yüklü tır, yağışın da etkisiyle viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan tır, karşı şeritten gelen ve Akyazı-Taşkesti seferini yapmakta olan Fehmi Y. yönetimindeki 54 AHD 823 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

Yolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı 1

MİDİBÜS ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle midibüs sürücüsü Fehmi Y. araç içerisinde sıkışırken, kazada toplam 3 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye kaza kırım ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fehmi Y.’yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..."Baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..."
Özel sağlık kuruluşlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandıÖzel sağlık kuruluşlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bolu Tanker kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.