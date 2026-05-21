HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu

Hatay'da etkili olan yağış sonrası nehrin taşması sonucu Karaçay köprüsü tek taraflı yıkılırken, akıntıya kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu. Suya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı.

Araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu 1

OTOMOBİLLE KÖPRÜDEN DÜŞÜP AKINTIYA KAPILDILAR

Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan Karaçay Nehri, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay köprüsünün Samandağ’a gidiş yönünü çökertti.

Araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu 2

Çökme esnasında köprünün üzerinde ilerleyen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su altı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan gençlerim akıntıya kapıldığı araçsa ekipler tarafından hurdaya dönmüş halde bulundu.

Araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu 3

VATANDAŞLARIN DUR İKAZINA UYMADILAR

Selden dolayı yıkılan köprüden düşen şahısların kaybolduğunu ifade eden muhtar Cemil Gültekin, "Gece kuvvetli bir yağış oldu. Aniden gelen taşkınla Karaçay Nehri doldu taştı. Nehir taşınca Antakya ile Samandağ ilçelerini bağlayan köprünün tek tarafı yıkıldı. Kaybolan kişi Antakya'dan gelirken bazı vatandaşların dur ikazına uymadan devam ettiği için arabasıyla yıkılan köprüden aşağıya düştü. Nehre düşüp akıntıya kapılınca kayboldu. Arabası bulundu ama kendisinden henüz haber yok. Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD bütün ekipler seferber oldu. Allah devletimizden razı olsun. Gece boyunca yağış hiç durmadı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybettiElazığ'da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Trump'tan İran açıklaması: "Çok sert bir şey yapmak zorunda kalacağız"Trump'tan İran açıklaması: "Çok sert bir şey yapmak zorunda kalacağız"

Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.