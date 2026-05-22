HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası partinin başına geçmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı önümüzdeki ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak duyuracağı öne sürüldü.

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak
Devrim Karadağ

CHP'nin 2023 yılındaki 38'inci Olağan Kurultayı'yla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı vermesinin ardından Özgür Özel yönetimi direneceğini açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu, sükunet ve birlik çağrısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partideki genel başkanlık görevine başlaması ve tekrar koltuğa oturduğunda nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"MANSUR YAVAŞ'I CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK AÇIKLAYACAK"

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Fuat Uğur, Kılıçdaroğlu'nun görevde nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Uğur "Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde partiyi yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarım da oldu." ifadelerini kullandı.

Olay Mansur Yavaş iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak 1

"KURULTAY KARARI ALABİLİR AMA..."

CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni bir kurultay kararı alma ihtmali olduğunu belirten Uğur "Ama kurultayın tarihini 2027'nin sonu olarak belirler. Bu kadar açık. Yani kurultay kararını 1-2 ay içinde alır. Tarihini de 2027'nin kasım ayı olarak belirler." dedi.

Olay Mansur Yavaş iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak 2

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Mutlak butlan kararının belli olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamanın bir bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.

İlginizi Çekebilir

Türkiye tarihinde bir ilk: Mutlak butlan! Şimdi ne olacak?

Türkiye tarihinde bir ilk: Mutlak butlan! Şimdi ne olacak?

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

 Baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..."

Baskın seçim iddialarıyla ilgili açıklama: "Getirsinler sandığı..."

 Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan açıklama yaptı: "Gün ayağa kalkma günüdür"

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan açıklama yaptı: "Gün ayağa kalkma günüdür"

 Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'de hangi isimler yönetime geri dönecek?

Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'de hangi isimler yönetime geri dönecek?

 Ümit Özdağ'dan CHP’ye ziyaret: ‘Mücadelenizde yanınızdayız’

Ümit Özdağ'dan CHP’ye ziyaret: ‘Mücadelenizde yanınızdayız’

 Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı

Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatmak; bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye tarihinde bir ilk: Mutlak butlan! Şimdi ne olacak? Türkiye tarihinde bir ilk: Mutlak butlan! Şimdi ne olacak?
Ümit Özdağ'dan CHP’ye ziyaret: ‘Mücadelenizde yanınızdayız’Ümit Özdağ'dan CHP’ye ziyaret: ‘Mücadelenizde yanınızdayız’

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP CHP 38. Olağan Kurultayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.