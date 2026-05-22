Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

CHP'nin 2023 yılındaki 38'inci Olağan Kurultayı'yla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı vermesinin ardından Özgür Özel yönetimi direneceğini açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu, sükunet ve birlik çağrısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partideki genel başkanlık görevine başlaması ve tekrar koltuğa oturduğunda nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"MANSUR YAVAŞ'I CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK AÇIKLAYACAK"

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Fuat Uğur, Kılıçdaroğlu'nun görevde nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Uğur "Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde partiyi yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarım da oldu." ifadelerini kullandı.

"KURULTAY KARARI ALABİLİR AMA..."

CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni bir kurultay kararı alma ihtmali olduğunu belirten Uğur "Ama kurultayın tarihini 2027'nin sonu olarak belirler. Bu kadar açık. Yani kurultay kararını 1-2 ay içinde alır. Tarihini de 2027'nin kasım ayı olarak belirler." dedi.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Mutlak butlan kararının belli olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamanın bir bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir.

Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatmak; bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız."