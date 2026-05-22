Ümit Özdağ'dan CHP’ye ziyaret: ‘Mücadelenizde yanınızdayız’

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, bugün verdiği kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın "mutlak butlan" yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti. Mahkeme aynı kararla Genel Başkan Özgür Özel ve tüm parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesine hükmetti. Söz konusu karar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk niteliği taşıyor.

Özel, partisine yönelik mutlak butlan kararının ardından 5 saat süren MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından gazetecileri bilgilendiren Özel, sonrasında da parti genel merkezi önüne gelen CHP'lilere seslendi. Gece yarısı Genel Merkez'e ulaşan Özdağ, Özel'e destek konuşması yaptı ve CHP genel merkezinden alkışlarla ayrıldı.

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İktidar kararın hukuki olduğunu söylüyor. İktidar önce Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulasın. Türkiye, Kuzey Kore, Rusya olmaz. Sayın Genel Başkan zor bir süreçten geçiyor. Biz de Zafer Partisi olarak buradayız. Sayın Genel Başkanım, size hukuk ve demokrasi mücadelesinde başarılar diliyoruz, biz de sizinle birlikte o mücadelenin içindeyiz."

Yaklaşık 15 dakikalık görüşmenin ardından Özdağ, Özel ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk demokrasisinin "ağır bir krizden geçtiğini" savunan Özdağ, "Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken, herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir." ifadelerini kullandı.

Özdağ, devleti ve demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'nde olduklarını belirtti.

"Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı." diyen Özdağ, Özgür Özel'e ithafen, "Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz." diye konuştu.

Özgür Özel de Özdağ'a genel merkeze gerçekleştirdiği "dayanışma ziyareti" için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır