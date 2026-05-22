Kılıçdaroğlu'nun ilk hedefi Ekrem İmamoğlu: "Üyeliğini askıya alacak"

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin başına geçmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. Parti içinde 'temizlik harekatı' yapacağı konuşulan Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak Ekrem İmamoğlu ismini masaya yatıracağı ve parti üyeliğini askıya alacağı iddia edildi.

Devrim Karadağ

CHP'nin 2023 yılında yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'yla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı vermesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Karar sonrası partinin yeniden başına geçmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği ve hangi adımları atacağı şimdiden merak konusu oldu.

'TEMİZLİK HAREKATI' BAŞLATACAK

Kulislerde ise yeniden parti yönetimine dönmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatabilir. Bu süreç kapsamında yönetim ve teşkilat yapısında çeşitli değişikliklerin gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

İLK İSİM İMAMOĞLU OLACAK: "ÜYELİĞİ ASKIYA ALINACAK"

Ancak en dikkat çeken başlık ise Ekrem İmamoğlu ismi etrafında şekillenen iddialar oldu. BBC Türkçe'de yera alan habere göre İmamoğlu dahil bazı isimler için doğrudan ihraç yerine “üyeliğin askıya alınması” yönünde bir formülün masada olabileceği ifade ediliyor.

HASSAS DENGE VURGUSU

Öte yandan bu yönde hızlı bir adım atılması beklenmiyor. Bunun nedeni olarak ise Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi'nde farklı kesimleri destekleyen isimler arasındaki hassas denge gösteriliyor.

