CHP’de Kılıçdaroğlu dönemi yeniden başlıyor! Parti Meclisi’nde hangi isimler geri dönecek?

Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararıyla CHP’de 38. Olağan Kurultay iptal edilirken, gözler yeniden 37. Kurultay kadrolarına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte eski Parti Meclisi üyelerinin yeniden göreve dönmesi beklenirken, mevcut görevleri nedeniyle yaklaşık 10 ismin listede yer alamayacağı belirtiliyor.

CHP’de siyasi dengeleri değiştiren “mutlak butlan” kararı sonrası gözler yeniden 37. Kurultay’da seçilen kadrolara çevrildi. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi beklenirken, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de yeniden göreve gelmesi gündeme geldi. Ancak belediye başkanı olan ya da TBMM’de Grup Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği gibi idari görev üstlenen bazı isimlerin Parti Meclisi’nde aktif görev alamayacağı, boşalan koltukların ise yedek listedeki isimlerle doldurulacağı ifade ediliyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE HANGİ İSİMLER GERİ DÖNECEK?

CHP’nin hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında partinin en yetkili organı olan 52 kişilik Parti Meclisi listesinde de önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. 37. Kurultayın Parti Meclisi’nde yer alan yaklaşık 10 ismin mevcut görevleri nedeniyle yeniden aktif görev alamayacağı belirtiliyor. Söz konusu isimlerin bir bölümünün belediye başkanı seçildiği, bir bölümünün ise TBMM’de Grup Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği gibi idari görevlere getirildiği ifade ediliyor. Bu nedenle Parti Meclisi’nde boşalacak koltuklar için yedek listeden ana listeye geçiş yapılacağı öğrenildi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’de 37. Kurultay’da seçilen ve Parti Meclisi’nde yer aldığı için göreve geri dönmesi beklenen isimlerin listesi:

KILIÇDAROĞLU’NUN ÇAĞRISI VE ‘MUTLAK BUTLAN’ KARARI

CHP için ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağını gönler öncesinden iddia eden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’te kararın çıkmasının ardından ilk kez konuştu. Atik, mutlak butlan kararı sonrasında katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Önceki Kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iade edilmelerine karar verdi. Kararı da ve kararın çıkma ihtimalini de dün akşam zaten paylaşmıştım. Türk siyasetinde devrim etkisi yaratacak bu kararı daha önce söylemiştik. Dün sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma çağrısı yapmıştı ve bu çağrıyla birlikte siyasetin yeni hatta evrileceğini zaten bekliyorduk.

‘BEN KEMAL GELİYORUM’ SLOGANI GERÇEK OLDU

Son dönemdeki gelişmelerle birlikte de özellikle verilen son ifadeler ve dosyaya gönderilen o belediye başkanlarının ifadelerinden sonra bu yönde karar çıkmasını ben zaten bekliyordum ve her yayında da bunu anlatmaya çalışıyordum. O beklenen karar da bugün gelmiş oldu. Bundan sonra CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi yeniden başlıyor. O meşhur slogan vardı; ‘Ben Kemal geliyorum’ sloganı gerçek oldu.

CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı

 Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

 İstanbul İl Kongresi de iptal edildi!

 Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Mutlak butlan hayırlı olsun

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

