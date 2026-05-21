Mardin’de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mardin’in Midyat ilçesinde cipin çarptığı motosiklet sürücüsü Şeyhmus Öztaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Acırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz açıklanmayan 47 ADE 494 plakalı cip ile Şeyhmus Öztaş’ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

MARDİN'DEKİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Öztaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Öztaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

